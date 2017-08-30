﻿ Зажженная на могиле свеча стала причиной трехдневного пожара

В результате к борьбе с огненной стихией пришлось привлекать авиацию. Было задействовано 80 пожарных.

Как установили следователи, пожар возник после того, как в населенном пункте Стрмице на могиле догорела свеча-лампада, огонь перекинулся на сосновые иголки, сухую траву и цветы, после чего пошел дальше, сообщает РИА новости.

Огонь начал распространяться около полудня 26 августа и был локализован только к вечеру 28 августа, за это время выгорела территория площадью около 70 гектаров.

Полиция проводит проверку и пытается установить виновников происшествия.