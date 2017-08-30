﻿ Зажженная на могиле свеча стала причиной трехдневного пожара

Зажженная на могиле свеча стала причиной трехдневного пожара

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Зажженная на могиле свеча стала причиной трехдневного пожара

В результате к борьбе с огненной стихией пришлось привлекать авиацию. Было задействовано 80 пожарных.

Как установили следователи, пожар возник после того, как в населенном пункте Стрмице на могиле догорела свеча-лампада, огонь перекинулся на сосновые иголки, сухую траву и цветы, после чего пошел дальше, сообщает РИА новости.

Огонь начал распространяться около полудня 26 августа и был локализован только к вечеру 28 августа, за это время выгорела территория площадью около 70 гектаров.

Полиция проводит проверку и пытается установить виновников происшествия.

Хорватия с начала июня столкнулась с многочисленными крупными лесными пожарами, практически ежедневно возникающими в различных частях страны и уничтожившими тысячи гектаров леса, низкой растительности и сельхозугодий. В подавляющем большинстве случаев возгорания вызваны человеческим фактором — неаккуратным обращением с огнем или умышленными поджогами. Усугубляют ситуацию длительная засуха и сильные ветра в этом регионе. C 1 июня и до сих пор только авиация, по официальным данным, использовалась в тушении 292 пожаров, попутно установив рекорды по налету и количеству сброшенной на очаги огня воды.

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