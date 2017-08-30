﻿ Ким Чен Ын доволен успешным запуском ракеты

Лидер КНДР распорядился и дальше проводить подобные пуски ракет по предполагаемым целям в Тихом океане.

Напомним, 29 августа КНДР провела испытание баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12". Лидер страны, руководивший запуском, назвал его одним из этапов по подготовке удара по району тихоокеанского острова Гуам с целью сдерживания американских вооруженных сил в регионе, передает ТАСС.

Ким Чен Ын выразил большое удовлетворение успешным запуском. Он отметил, что нынешние ракетные испытания являются первым шагом по подготовке к военной операции Корейской народной армии в Тихом океане и прелюдией к сдерживанию Гуама - передовой базы вторжения. Кроме того, лидер КНДР распорядился и дальше проводить подобные пуски ракет по предполагаемым целям в Тихом океане.

В КНДР также отметили, что запуск баллистической ракеты является ответом на проводимые США и Южной Кореей совместные командно-штабные учения Ulchi - Freedom Guardian.

В начале августа агентство распространило сообщение о разработке северокорейскими военными плана удара по акватории острова Гуам, где дислоцирована американская военная база. В нем отмечалось, что четыре ракеты "Хвасон-12" должны пролететь около 3,4 тысячи км, в том числе в воздушном пространстве над японскими префектурами Симанэ, Хиросима и Коти, а затем упасть в воду в 30-40 км от Гуама.