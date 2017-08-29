﻿ Задержаны администраторы "групп смерти" в соцсетях

Задержаны администраторы "групп смерти" в соцсетях

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Задержаны администраторы "групп смерти" в соцсетях

Полицейские изъяли у подозреваемого компьютер, мобильные телефоны, sim-карты, которые он, по предварительной информации, использовал для связи со своими жертвами, передает ТАСС.

Администратор группы, созданной в январе этого года, 21-летний житель Московской области, придумывал для нескольких десятков своих подписчиков различные задания с целью оказать на них определенное психологическое воздействие.

Также, МВД России получило сообщение о девушке - администраторе группы, склоняющей подростков к совершению самоубийств и проживающей в Камчатском крае.

"Сотрудники полиции выяснили, что каждому из участников группы администратор отправляла определенные задания, нередко опасные для жизни. В отличие от других подобных групп в этом сообществе за невыполнение заданий подростки получали угрозы о расправе и о возможном убийстве их родственников", - сказала представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело, по решению суда подозреваемые заключены под стражу.

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ферзя
вот теперь пусть вешаются 
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30.08.2017, 09:17
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