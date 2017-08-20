﻿ ИГ взяла на себя ответственность за нападение в Сургуте

ИГ взяла на себя ответственность за нападение в Сургуте

Автор:
ИГ взяла на себя ответственность за нападение в Сургуте

Резня в Сургуте. Полиция исключила версию теракта. //Фото РИА

Ответственность за нападение на прохожих в Сургуте взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". Эту информацию в субботу распространило агентство Amaq, связанное с джихадистами, сообщает Радио Азаттык.

Российские правоохранительные органы ранее заявляли, что версия теракта не является основной.

В ряде средств массовой информации в субботу появились кадры с места гибели нападавшего. На них видно, что убитый весь одет в черное, а на животе у него закреплен предмет, внешне напоминающий пояс со взрывчаткой. Сообщалось также, что это муляж.

В субботу днем неизвестный, которого в полиции считают местным жителем, напал с ножом на прохожих в центре Сургута, ранив семь человек. Он был застрелен сотрудниками правоохранительных органов. Дело расследуется по статье о покушении на убийство.

Теги: , , , , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
21.08.2017, 16:50
  
США приостанавят выдачу неиммиграционных виз по всей России
20.08.2017, 15:23
  
В Австралии представили план защиты от террористов на автомобилях
19.08.2017, 10:37
  
Врывчатку "мать Сатаны" нашли полицейские в укрытии террористов из Барселоны 1
18.08.2017, 14:59
  
Казахстанцев нет среди пострадавших при теракте в Барселоне
18.08.2017, 14:51
  
Граждане 24 стран пострадали в результате терактов в Испании
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Последние новости раздела
США приостанавят выдачу неиммиграционных виз по всей России
​Синий уровень опасности из-за приближающегося шторма объявлен в Китае
Автомобиль врезался в группу людей в Бельгии
В США предложили понаблюдать за солнечным затмением в полете
В Австралии представили план защиты от террористов на автомобилях
Трамп рассчитывает на "излечение" США после масштабных протестов
Пятилетний мальчик отправил "чертёж" своей ракеты в NASA и получил ответ
Автомобиль влетел в толпу людей в торговом центре
Установлена личность исполнителя теракта в Финляндии
Один человек погиб и семь госпитализированы после атаки в городе Турку