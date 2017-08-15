﻿ Названа самая высокооплачиваемая в мире спортсменка

Рейтинг самых высокооплачиваемых в 2017 году спортсменок составил журнал Forbes.

Рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2017 года составлен журналом Forbes. Второй год подряд первое место в списке достается американской теннисистке Серене Уильямс.

По данным издания, 36-летняя теннисистка заработала 27 миллионов долларов не только за счет побед на корте, но и благодаря доходам от рекламы.

На второй строчке рейтинга оказалась немецкая теннисистка Ангелик Кербер, доходы которой в этом году составили 12,6 миллиона долларов. Третье место заняла американская автогонщица Даника Патрик, заработавшая 12,2 миллиона долларов.

Издание отмечает, что Уильямс сейчас находится на последнем месяце беременности, поэтому пока не участвует в турнирах, после рождения ребенка спортсменка намерена вернуться в большой теннис.