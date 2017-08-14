﻿ В Риме двухъярусный автобус с туристами врезался в мост

Туристический двухъярусный автобус врезался в мост рядом с железнодорожной линией Рим — Лидо на юге итальянской столицы. Об этом сообщает RT.

Инцидент произошел днем в воскресенье, 13 августа. В автобусе находились туристы из Великобритании и Франции.Отмечается, что в результате инцидента пострадали 18 человек, среди которых — 10-летний ребенок: он был сразу госпитализирован с тяжелыми травмами.

Пятерым пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте ЧП, остальные были доставлены в больницы. Состояние четырех человек оценивается как тяжелое.

Отмечается, что небольшой железнодорожный мост был на 0,5 м ниже автобуса, однако водитель проигнорировал этот фактор и не остановился.