﻿ МИД РФ призывает к выводу войск США из Афганистана

9 августа стало известно, что власти США работают над новой военной стратегией в Афганистане.

Военная компания американской армии в Афганистане оказалась безрезультатной и военные США должны покинуть страну. Об этом в интервью газете «Известия» заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго Департамента стран Азии МИД РФ Замир Кабулов, передает РБК.

Кабулов отметил, что Россия «никогда не торопила вывод войск США из Афганистана». Однако в сложившейся обстановке вывод войск из Афганистана был бы лучшим решением.

«Поскольку армия США ничего толком не может сделать, пусть уходят из Афганистана. Американская кампания в Афганистане провалилась», - заявил он.

Кабулов пояснил, что в случае продолжения конфликта Афганистан может стать источником глобальной террористической угрозы.

«Афганистан может стать мировым инкубатором международного терроризма. Он, по сути, частично уже таковым является», - заявил дипломат.

Также Кабулов осудил возможное привлечение частных военных компаний к боевым действиям в Афганистане.

«Ни к чем хорошему это не приведет: наемники просто-напросто побегут. Они набирают их за деньги со всего мира. Как они вообще собираются воевать против талибов?», - высказал он свое мнение.

Ранее, 9 августа стало известно, что власти США работают над новой военной стратегией в Афганистане. По данным газеты USA Today, Вашингтон может расширить роль частных военных компаний в военных действиях и передать им ряд полномочий. В числе нововведений рассматривается и создание частных ВВС, которые будут вместе с афганской армией наносить удары по боевикам.