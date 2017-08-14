﻿ Британцу удалили десять органов, и он победил рак

Спустя несколько недель после последней операции врачи наконец поздравили мужчину с выздоровлением, пишет Daily Mirror.

Жителю английского города Шеффилда Марку Томпкинсону, у которого был диагностирован рак брюшной области, удалили десять органов, заменив шесть из них трансплантатами, пишет Daily Mirror.

Врачи обнаружили у 54-летнего Томпкинсона редкую форму рака брюшной полости и дали ему лишь 18 месяцев, чтобы справиться с опухолью. Мужчине сделали две операции по 22 часа, в ходе которых ему давали маленькие шансы на жизнь.

Врачи удалили опухоль и десять окружающих органов (аппендикс, желудок, тонкую кишку, толстую кишку, двенадцатиперстную кишку, желчный пузырь и др.), шесть из которых заменили трансплантатами. Все операции Марк перенёс хорошо и полностью избавился от рака.