﻿ В Марокко 15 подростков надругались над ослом и подхватили бешенство

В Марокко 15 подростков надругались над ослом и подхватили бешенство

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В Марокко 15 подростков надругались над ослом и подхватили бешенство

Об инциденте узнали местные власти и начали искать тех, кто "приближался" к зараженному ослу или "заглядывался" на него, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции, передает newsru.com.

В Марокко 15 подростков изнасиловали осла и подхватили бешенство. Несовершеннолетних отправили в больницу, чтобы поставить прививки от смертельно опасной инфекции. Владельцу пострадавшего осла приказали убить животное, чтобы предотвратить риск дальнейшего распространения болезни. В то время как родители малолетних насильников пребывают в горе и ужасе, жители маленького городка смакуют скандальную историю.

Громкое происшествие случилось в маленьком фермерском городке Сиди аль-Камель, провинция Сиди-Касем. Всех детей и подростков, участвовавших в изнасиловании осла, отправили на неделю в больницу Mechraa Belksiri. Там несовершеннолетним должны сделать прививки от бешенства.

Об инциденте узнали местные власти и начали искать тех, кто "приближался" к зараженному ослу или "заглядывался" на него, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

Как отмечает ежедневное издание, случившееся вызвало у родственников насильников "горе и ужас". Вместе с тем надругательство над животным стало предметом для глумления и насмешек со стороны жителей небольшого города, приводит марокканское издание Morocco World News содержание заметки в Al Akhbar.

При этом родители некоторых детей поспешили тайно привить своих чад на случай, если они вдруг тоже контактировали с инфицированным ослом. По данным издания, число зараженных может быть гораздо выше, поскольку в некоторых случаях взрослые предпочитают увозить детей для прививки в другой регион, чтобы избежать унижения.

Местные власти тем временем приказали владельцу зараженного бешенством осла убить животное, чтобы исключить риск дальнейшего распространения болезни. Бешенство - это особо опасное смертельное заболевание, которое вызывает воспаление головного мозга у животных и человека. Передается со слюной при укусе больным животным.

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