﻿ Женщина отправила младенца в пакете курьерской службой в приют

Женщина отправила младенца в пакете курьерской службой в приют

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Женщина отправила младенца в пакете курьерской службой в приют

Мать ребенка, 24-летняя девушка из Китайской провинции Сычуань, была задержана полицией, ее обвиняют в том, что она оставила младенца.

Женщина в городе Фучжоу китайской провинции Фуцзянь решила избавиться от девочки-младенца, отправив ее в приют курьерской службой в пластиковом пакете, пишет газета South China Morning Post, передает РИА Новости.

По данным газеты, курьер связался с полицией после того, как заметил, что пакет двигается и услышал детский плач. Он сообщил правоохранительным органам, что при приеме посылки хотел проверить пакет, но отправительница выступила строго против.

Отмечается, что девочка была отправлена в местную больницу, по заявлению медиков, она родилась несколько дней назад, ее состояние оценивается как стабильное.

Издание отмечает, что по китайскому законодательству, родители, бросившие своего ребенка, могут получить до пяти лет тюремного заключения.

При этом сообщается, что ребенок в ближайшее время должен вернуться в свою семью. Случай получил широкий резонанс в соцсетях, пользователи выражают непонимание того, почему девочку возвращают в семью, которая один раз ее уже бросила. Люди высказывают опасения, что это повторится и тогда для ребенка все может закончиться не так благополучно.

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