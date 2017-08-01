﻿ Криштиану Роналду грозит реальный тюремный срок

Футболист сборной Португалии и мадридского «Реала» Криштиану Роналду предстал перед судом по делу о неуплате налогов 31 июля, передает vesti.kz.
Футболиста обвиняют в сокрытии от налоговых органов €14,7 млн. Как сообщает AS.com, Роналду грозит минимум семь лет тюрьмы, если его вина будет доказана в полном объеме. Даже в случае сокращения срока вдвое наказание будет невозможно заменить на условный срок.
При самом благоприятном исходе дела срок будет сокращен на три четверти, и Роналду получит 21 месяц тюрьмы условно.
До 11 августа 32-летний футболист имеет возможность добиться смягчения обстоятельств дела.
Напомним, прокуратура Испании возбудила дело в отношении Роналду по обвинению в неуплате налогов в период с 2011 по 2014 год. Сам португалец отрицает свою вину. Игрок более 90 минут отвечал на вопросы судьи, но не стал делать заявления для прессы.
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