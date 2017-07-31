﻿ Жителям Гавайев запретили переходить дорогу с телефоном в руках

Пешеходы из Гонолулу могут получить штраф, если будут слишком увлечены смартфоном во время прогулок по городу.

Местные власти запретили пешеходам смотреть в экран смартфона при переходе через улицу, сообщает Reuters, передает Life.ru.

Закон, направленный на сокращение смертей на дорогах, вступит в силу с 25 октября 2017 года.

При первом нарушении владельцу смартфона придётся заплатить от $15 до 35, однако с рецидивистов власти могут запросить до $99. Исключение составляют только те пешеходы, которые вызывают экстренные службы.

Мэр Гонолулу Кирк Колдуэлл заявил, что в столице штата Гавайи из-за невнимательных пешеходов происходит намного больше аварий, чем в любом другом городе США. По данным Reuters, с 2000 по 2011 год зафиксировано около 11,1 тысячи ДТП, виновниками которых стали отвлекающиеся на телефоны люди.