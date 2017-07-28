﻿ Билл Гейтс перестал быть самым богатым человеком в мире

Это на 500 млн больше, чем у основателя Microsoft Билла Гейтса.

Лидерство в рейтинге Безосу обеспечил рост котировок Amazon. В четверг акции подорожали на 1,6 %. Таким образом, состояние Безоса увеличилось сразу на $1,4 млрд и он обошел Гейтса.