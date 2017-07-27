﻿ Японский геймер использовал кота вместо джойстика

Геймер из Японии сыграл в игру на iPad’е, использовав мурчащего кота вместо джойстика, передает gmbox.ru.

Видеоролик появился на канале японского геймера fubuki765. Кот разлёгся прямо на iPad’е молодого человека, но владелец устройства не растерялся и использует кота, как джойстик для игры в Chunithm, ритм-игру компании Sega.

Хозяин кота стучит и проводит пальцами по мохнатому брюшку в такт музыки, проигрываемой в игре. Как результат - пройдённый уровень и весьма довольный этим неожиданным массажем кот.