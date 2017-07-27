﻿ Чем грозят России новые американские санкции

Законопроект по санкциям приняла палата представителей, теперь дело – за сенатом и президентом Дональдом Трампом.

В ближайшее время США могут ввести самые масштабные с 2014 года санкции в отношении России. Соответствующий законопроект приняла палата представителей, теперь дело – за сенатом и президентом Дональдом Трампом. Белый дом уже дал понять, что в целом поддерживает документ.

РИА Новости ознакомились с текстом законопроекта и выяснили, чем его принятие грозит России.

Согласно документу, под санкции попадут те, кто причастен к "российским кибератакам" в адрес США, а также связан с нарушениями прав человека и коррупцией в России. Упомянуты также лица, ведущие дела с российской разведкой и оборонным сектором.

Кроме того, ограничения коснутся тех, кто инвестирует более десяти миллионов долларов или способствует таким инвестициям, если вложения помогают России приватизировать государственные активы для незаконного обогащения чиновников правительства, их семей и близких.

Отдельно выделены санкции против тех, кто ведет экспорт или предоставляет Сирии существенную финансовую, материальную или технологическую помощь, которая позволила бы Дамаску разрабатывать оружие массового уничтожения, баллистические или крылатые ракеты, получать большое количество обычных вооружений.

Прописаны и меры против нефтедобывающего сектора России, в том числе – против тех, кто сотрудничает с Москвой по проектам строительства трубопроводов, а также ограничения на взаимодействие с российскими финансовыми учреждениями.

Наказаний для России американские законодатели придумали много. Например, ужесточаются ранее принятые меры в связи с ситуацией вокруг Крыма и на Украине.

Так, законопроект обяжет Минфин США запретить сделки и кредитование российского финансового сектора со сроком погашения более 14 дней. Для российского энергетического сектора это ограничение составит 60 дней.

Американские законодатели намерены запретить поставку оборудование и технологии для новых глубоководных или арктических шельфовых проектов в России, если к ним имеют отношения граждане или компании, подпадающие под санкции.

Также американским банкам могут запретить выдавать лицам, подпадающим под санкции, займы и кредиты на сумму более чем десять миллионов долларов за 12 месяцев. Трамп также сможет "распорядиться, чтобы управляющие от США в международных финансовых институтах голосовали против выделения займов лицам, подпадающим под санкции".

Будет у американского президента и право запрещать Федеральной резервной системе США назначать или продлевать назначение финансовых институтов, подпадающих под санкции, первичными дилерами по долговым инструментам США. Кроме этого, такие финансовые учреждения не будут использоваться для хранения средств правительства США.

"Президент в рамках юрисдикции США может запретить любые переводы кредитов или платежей между финансовыми институтами, касающиеся интересов лиц, подпадающих под санкции", - говорится в законопроекте.

Под потенциальный запрет подпадают также инвестиции, покупка значительных долей акционерного капитала или долговых инструментов лиц под санкциями. Правительство США не сможет заключать с ними сделки о закупках товаров и услуг.

Во многих случаях предусмотрена заморозка на территории США активов тех, кто подпадает под санкции, ограничение на их въезд в страну.

Палата представителей конгресса приняла законопроект в ночь на вторник по московскому времени. За документ проголосовали 419 конгрессменов, а против трое.

Далее документ должен рассмотреть сенат, а затем подписать президент. Сенат проголосовал за него еще в прошлом месяце, однако первый вариант законопроекта пришлось дорабатывать. Новые санкции в случае принятия могут стать самыми масштабными и комплексными с начала 2014 года.

Белый дом дал понять, что в целом поддерживает документ, который предусматривает серьезное ограничение полномочий главы государства в вопросе принятия и, соответственно, отмены санкций. Так, он включает пункт, обязующий президента заранее согласовывать с законодателями любое смягчение или отмену ограничений.

В Кремле заявили, что "крайне негативно" оценивают законопроект, который подрывает российско-американские отношения. В МИД подчеркнули, что конгресс вредит прежде всего самой Америке, подрывая авторитет страны и доверие к ней. При этом в условиях нарастания санкционного давления у Москвы становится все меньше общих тем для обсуждения с американской стороной.

Отрицательно отреагировал на планы США и Евросоюз, так как одно из положений документа подразумевает ограничительные меры против российских энергетических проектов, в том числе и в Европе.

Документ рассматривается на фоне широкомасштабной кампании в США по расследованию "вмешательства России" в выборы (что Москва категорически отрицает) и расследования "российских связей" окружения президента Дональда Трампа (что категорически отрицает окружение главы государства). Кроме того, предложенные в законопроекте меры согласуются с политикой действующей администрации США по завоеванию энергетического рынка Европы под флагом обеспечения ее энергобезопасности. Под последним понимается в первую очередь устранение с этого рынка России - главного поставщика энергоресурсов в страны ЕС и конкурента США.