﻿ Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником

Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником

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Нурсултан Назарбаев поздравил казахстанцев с праздником

Президент страны поздравил граждан Казахстана с Днем Конституции, передает пресс-служба Акорды.

"Дорогие соотечественники! Поздравляю вас с Днем Конституции – знаменательным событием для всех граждан нашей страны!

Принятый 22 года назад на всенародном референдуме Основной закон закрепил базовые основы Республики Казахстан как светского, правового и унитарного государства.

Конституция стала прочным фундаментом нашей независимости, гарантом успешного развития и высокого международного авторитета Казахстана.

Она утвердила общественно-политическое единство, согласие и стабильность как ключевые ценности нашего общества", - отметил президент.

По его словам, ответом на новые глобальные изменения явилась состоявшаяся конституционная реформа, направленная на повышение эффективности политической системы и обеспечение незыблемости нашей государственности.

"Наша Конституция является мощным фактором дальнейшей реализации процесса модернизации, укрепления демократических начал, роста благосостояния граждан и консолидации общества на пути продвижения Казахстана в число 30-ти развитых стран мира. От всего сердца желаю всем казахстанцам мира, успешных свершений и благополучия!", - пожелал Елбасы.

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