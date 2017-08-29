﻿ Казахстан призывает все страны присоединиться к договору о запрете ядерных испытаний

Казахстан в очередной раз призвал страны планеты к присоединиться к договору о нераспространении ядерного оружия и запрета его испытаний. Об этом сегодня на 62-ой конференции Пагуошского движения ученых сообщил председатель Сената Парламента РК Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ».

«Серьезную озабоченность вызывает состояние дел в сфере глобальной ядерной безопасности, в частности, острейший кризис на Корейском полуострове. Последствия такого противостояния и воинствующей риторики могут стать катастрофическими, как для целого ряда стран региона, так и всей системы международных отношений. В этой связи хотел бы вновь обратить ваше внимание на Манифест Президента Нурсултана Назарбаева «Мир. XXl век», где содержится предупреждение об опасности и гибельности глобального ядерного конфликта. Именно поэтому Казахстан призывает активизировать усилия мирового сообщества по укреплению режима договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и вступлению в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Считаем необходимым, чтобы к этим основополагающим соглашениям присоединились все страны мира», - сказал он.

По его словам, казахстанцы убеждены, что построение более безопасного мира должно базироваться не на доктрине ядерного сдерживания, а на мерах международного доверия и сотрудничества. Постоянные члены Совета безопасности ООН должны сыграть ключевую роль в становлении такого миропорядка, считает Касым-Жомарт Токаев.

«Укреплению глобальной ядерной безопасности способствует справедливая реализация права всех государств на мирное использование атома под строгим контролем МАГАТЭ. Разрешение проблемы ядерной программы Ирана повысило шансы на мир в регионе Ближнего и Среднего Востока. Уверены, что с созданием Банка низкообогащенного урана будут созданы гарантированные условия для удовлетворения потребностей стран в развитии атомной энергетики», - отметил спикер Сената.

Ранее председатель Сената назвал срок официального открытия Международного банка низкообогащенного урана на территории Казахстана.

Напомним, 62-я конференция Пагуошского движения ученых, одним из основателей которого был известный ученый Альберт Эйнштейн, в этом году проходит в столице Казахстана. Она будет продолжаться в течение четырех дней.