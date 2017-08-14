﻿ Нурсултан Назарбаев встретился с Ильей Ильиным

В ходе посещения национально-культурного комплекса "Этноаул" в Астане Президент РК Нурсултан Назарбаев побеседовал с четырехкратным чемпионом мира тяжелоатлетом Ильей Ильиным, передает Today.kz.
"И штангу поднимет, и экономику будет поднимать", - сказал аким Кызылординской области.
"Я ему говорил, для меня он всегда чемпионом останется", - отметил Нурсултан Назарбаев.
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Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.