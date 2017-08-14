﻿ Нурсултан Назарбаев встретился с Ильей Ильиным

В ходе посещения национально-культурного комплекса "Этноаул" в Астане Президент РК Нурсултан Назарбаев побеседовал с четырехкратным чемпионом мира тяжелоатлетом Ильей Ильиным, передает Today.kz.

"И штангу поднимет, и экономику будет поднимать", - сказал аким Кызылординской области.

"Я ему говорил, для меня он всегда чемпионом останется", - отметил Нурсултан Назарбаев.