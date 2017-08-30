﻿ В Алматы задержали банду угонщиков автомобилей Toyota

Полицейские города после нескольких преступлений поняли, что в городе действует устойчивая преступная группа, передает sputniknews.kz.

"В первые дни нами были отслежены предположительные пути отхода злоумышленников, которые вели в соседнюю Киргизию. В результате подозреваемые были задержаны после угона автомашины марки Toyota Land Cruiser Prado и во время попытки ее перегона через границу", - сообщил начальник управления криминальной полиции Жанболат Зиадин.

В банды состояло пятеро мужчин, в возрасте от 23-х до 34-х лет. Двое жителей Жамбылской области, еще двое из Алматинской и один уроженец южного Казахстана. Основному фигуранту 29 лет, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу чужого имущества.

"Подозреваемые уже взяты под стражу. Доказана их причастность к 8 фактам угонов чужих авто, имевших место в Ауэзовском районе города, к одному эпизоду по Алатаускому району и последнему угону дорогого внедорожника. Сейчас личности фигурантов проверяются на причастность к другим преступлениям", - уточнил полицейский.