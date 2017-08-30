﻿ Три ракеты-носителя запустят с Байконура в сентябре

Два пуска пройдет по программе МКС и один по коммерческой программе, передает РОСКОСМОС.

Комиссия корпорации определила план запусков космических аппаратов в рамках федеральной космической программы, федеральных целевых программ, программ международного сотрудничества и коммерческих проектов на осень 2017 года.

Роскосмос планирует осуществить в сентябре-ноябре по программе МКС - два пуска ракет-носителей с космодрома Байконур: 13 сентября - РН "Союз-ФГ" с транспортным пилотируемым кораблем "Союз МС-06"; 12 октября - РН "Союз 2.1а" с транспортным грузовым кораблем "Прогресс МС-07".

По коммерческой программе планируется запустить два пуска с космодрома Байконур: 11 сентября - РН "Протон-М" с КА "Амазонас-5" (Amazonas 5); 28 сентября - РН "Протон-М" с КА "АзиаСат-9" (AsiaSat 9).