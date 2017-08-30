﻿ Сегодня казахстанцы празднуют день Конституции

Сегодня казахстанцы празднуют день Конституции

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Сегодня казахстанцы празднуют день Конституции

Этот день является выходным.

30 августа в стране отмечается государственный праздник - день Конституции.

В Конституцию страны изменения вносились четырежды: в 1998, 2007, 2011 и 2017 годах. Последние поправки в главный закон были подписаны президентом в марте. Они предусматривали 26 поправок в 19 статей, многие из которых касаются перераспределения полномочий между ветвями государственной власти. В частности, президент делегировал часть полномочий парламенту. Действующая Конституция - вторая по счету в истории независимого Казахстана. Первая была принята 28 января 1993 года.

Сегодня во всех областях и городах Республики по традиции проходят массовые праздничные гулянья и концерты.

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