﻿ За 1,5 млн тенге астанчанин пытался продать краснокнижного сокола

За 1,5 млн тенге астанчанин пытался продать краснокнижного сокола

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За 1,5 млн тенге астанчанин пытался продать краснокнижного сокола

Мужчину вычислили после того, как он выложил в сеть объявление о продаже соколов-балабанов.

35-летний житель Астаны пытался продать краснокнижного сокола-балабана за 1,5 миллиона тенге. Мужчина был задержан полицией, передает Today.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД.

Как сообщили в ведомстве, к ним обратились представители предприятия "Охотзоопром". Сотрудники рассказали, что увидели в Интернете объявление о продаже птиц, занесенных в Красную книгу. Продавец птиц в объявлении указал, что каждую особь намерен продать по 1,5 миллиона тенге.

"Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по части 1 статьи 339 УК РК "Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями и дериватами". В настоящее время проводится расследование", - сообщили в пресс-службе ДВД.

Во время следственных действий полицейские изъяли у мужчины двух соколов-балабанов. Птицы переданы в центральный филиал РГКП "ПО" Охотзоопром".

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