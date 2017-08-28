﻿ 29 и 30 августа в Актобе перекроют дороги

29 и 30 августа в городе перекроют движение всех видов транспорта, в связи с проведением праздничных мероприятий ко дню Конституции, сообщает "Диапазон".
29 августа движение перекроют в районе облакимата по пр. Абулхаир хана от улицы В.Пацаева до ТД «Айна» с 8:00 до 13:00 часов;
30 августа в районе облакимата по проспекту Абулхаир хана, от улицы В.Пацаева до проспекта А.Молдагуловой с 09:00 до 14:00 часов;
И 30 августа в районе облакимата по проспекту Абулхаир хана, от улицы В.Пацаева до ТД «Айна» с 20:00 до 22:00 часов.
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