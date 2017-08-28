﻿ Баурсаками и айраном будут угощать актюбинцев на проспекте Абая

Баурсаками и айраном будут угощать актюбинцев на проспекте Абая

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Баурсаками и айраном будут угощать актюбинцев на проспекте Абая

На проспекте Абая 29 августа в 19-00 часов пройдет праздник, посвященный Абаю Кунанбаеву. Актюбинцев встретят национальными блюдами под старинную казахскую музыку.

В канун празднования Дня Конституции в обновленном сквере на проспекте Абая состоится праздник «Абай - ғасыр тұлғасы», посвященный великому казахскому поэту, мыслителю и просветителю, основоположнику и классику казахской литературы, родоначальнику казахского литературного языка Абаю Кунанбаеву, сообщает «Диапазон» со ссылкой на городской акимат.

На проспекте Абая развернется этно-аул. Будут установлены 3 праздничные юрты, где каждая юрта будет нести смысловую нагрузку одного аула. Название первой юрты-аула «Кемел келешек», вторая юрта будет называться «Жарқын болашақ», третья юрта – «Мәңгілік ел».

В каждой юрте горожан встретят горячими баурсаками, айраном и другими национальными блюдами. Возле каждой юрты установят качели алтыбақан, рядом с юртами женщины будут печь баурсаки, тем самым создавая настоящий быт казахского аула.

В первом ауле «Кемел келешек» с концертной программой посетителей встретит семейный ансамбль Жетесовых «Шашу», во втором ауле «Жарқын болашақ» детский вокальный ансамбль «Сұңқар» представит также различные казахские национальные игры, в третьем «Мәңгілік ел» ауле бабушки в национальных костюмах под старинные казахские народные песни будут заниматься рукоделием.

В начале проспекта детей встретят клоуны, мастер прикладного искусства из Байганинского района Гульдана Сериковна развернет выставку под названием «Дала бояулары».

При входе на проспект Саздинский Дом культуры и городские библиотеки представят зрителям театрализованную постановку из детства и юношеских лет Абая, далее пройдет экскурс по книжным выставкам «Абай әлемі», «Абай методикалық кабинеті», «Әлемге танылған Абай», «Абайдың қара сөздері» и анкетирование под названием «Абайды бірге оқиық».

Творческие коллективы ВИА «Актобе», бард клуб «Рюкзак», ВИА «Ностальгия» Курайлинского ДК, «Күй тартыс» представят праздничные программы.

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