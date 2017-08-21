﻿ Более 20 туристов пострадали в аварии в Анталье

Микроавтобус перевернулся при выезде из тоннеля на трассе Анталья - Кемер.

По меньшей мере 20 туристов, включая иностранных, получили ранения в ДТП в Анталье, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Dogan.

Перевозивший местных и иностранных туристов микроавтобус перевернулся при выезде из тоннеля на трассе Анталья - Кемер. Водитель не справился с управлением из-за дождя.

Национальность пострадавших туристов не приводится, они были доставлены в больницу.