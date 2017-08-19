﻿ В Актобе впервые прошел командный триатлон (ВИДЕО)

Участники триатлона должны были проплыть 200 метров, проехать на велосипеде дистанцию в 20 километров и пробежать 5-километровый легкоатлетический кросс.

Старт соревнований был дан на Актюбинском водохранилище, финиш в Парке первого президента.

Каждая команда состояла из трех человек: двое мужчин и одна женщина. Возрастные категории: 18-29, 30+. И одна категория Open только для мужчин старше 18 лет.

За одну из команд выступали аким города Ильяс Испанов и 12-кратный чемпион мира по гиревому спорту Евгений Гончаров.

Из-за триатлона до 12:00 часов были перекрыты некоторые основные и периферийные дороги. Многие горожане в социальных сетях жаловались на автомобильные пробки, которые парализовали движение в Актобе.