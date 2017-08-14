﻿ Скандал разгорелся в одном из детских садов Актобе

Скандал разгорелся в одном из детских садов Актобе

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Скандал разгорелся в одном из детских садов Актобе

Скандал в детском саду "Кулыным", расположенном в жилом массиве "Магаджан" Заречного сельского округа, разгорелся из-за фотографий детей, которые мамам высылали сами воспитатели. Малыши, как оказалось, спят на полу, постоянно болеют кожными заболеваниями, страдают от укусов блох и скудной еды, сообщает Nur.kz.

"В течение года нам обещали детские площадки, песочницы,Но вот вчера нам поступили фотографии, что дети спят на полу.Мамы жалуются, что у детей блошиные укусы. Они болеют из-за этого. Еда безобразная. В супе попадаются мелкие кости. Дети часто остаются голодными. Заведующей нет, технички нет. Там непонятно, кто работает, все родственники и родственницы. Медсестра ходит через день. Мой ребенок периодически болеет кишечными инфекциями. Неделю ходит сюда, а потом неделю болеет. И никто здесь его не лечит"- рассказывает родительница Айкерим Шаганбаева.

!Я на днях подходила к руководительнице. Спрашиваю: "Где заведующая?". Она ответила, что никто здесь не хочет работать. Слишком далеко ехать из города. Мы требуем заменить персонал детского сада, кроме воспитателей. Они хорошо относятся к детям"- сетует Елена Саванявичус.

Во время очередного стихийного собрания родители малышей прорвались в здание детского сада и застали там плачущих воспитателей — молодых напуганных девушек, бьющихся в истерике. На одну из женщин, снимавших происходящее на камеру телефона, по ее словам, напал находившийся в здании неизвестный мужчина. Он заявил, что якобы юрист учреждения.

В городском отделе образования о сложившейся ситуации знают.

"Мы в курсе ситуации касательно детского сада "Кулыным". Госзаказ на 100 мест садик получил в октябре 2016 года. Родители детей были на приеме у нашего руководителя. Эта проблема обязательно будет решена. Мы возьмем ситуацию на контроль. Совместно с уполномоченными органами будет создана комиссия и будут приняты меры", — заверила заместитель руководителя Актюбинского городского отдела образования Гульжанат Сисенбаева.

Обеспокоенные родители и воспитатели обратилась с заявлением в полицию.

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Все комментарии (2):
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фото пользователя VIP Pest
VIP Pest
я такое и в городе видел в частных садиках города.спят в деревянных коробках это типа у них кроватки.ужас одни словом.бывают не раскладывают эти коробки тогда спят на полу.
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14.08.2017, 13:27
фото пользователя ферзя
ферзя
По фото один из детей спит на голом полу, еще бы не болеть. Что даже матрасов не хватило. Прям садик великой отечественной или даже гражданской войны. Не верится что такое возможно в наше время. Дураку понятно что это противоречит всем утвержденным нормам. Отсюда вопрос - куда смотрели власти, которые заключили договор и оплатили по гос заказу деньги? Это они заказывали? А если не это то почему просто не пришли не не проверили готовность сада к приему детей? Не говоря уже о том, что садик проверяется регулярно. Это вообще через чур, Вы чиновники своих детей так содержите, а народ Вам не скот чтоб их детей держали в скотских условиях. дармоеды 
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14.08.2017, 15:41
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