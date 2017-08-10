﻿ Новый номер "Диапазона" уже в продаже

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- День «Х» в Актобе
Названо время, когда в городе перестанет вонять.
- Полицейские выпьют и начинают права качать
Сказал главный полицейский области. Он дал нагоняй своим подчиненным за пытки, пьянки и бакшиш.
- Герои нашего города растят цветы и деревья
В своих дворах актюбинцы выращивают дубы, ясень, березы, розы и ромашки. «Диапазон» ищет зеленые оазисы нашего города.
- Охранники распяли насильника и получили срок
После пыток он сбежал и пришел к прокурорам. Защитники охранников уверены, что он их оклеветал, чтобы не заработать новый срок за побег.
- Судят водителя грузовика, переехавшего молодую мать
Отец погибшей на пешеходном переходе женщины просит суд лишить водителя свободы.
- Рецепт активной старости
В 80 лет актюбинский пенсионер плавает в бассейне, создает картины, предпочитает телевизору активный труд и не жалуется на болезни.
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