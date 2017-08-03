﻿ Министр высказался о ношении хиджабов в Казахстане

Министр высказался о ношении хиджабов в Казахстане

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Министр высказался о ношении хиджабов в Казахстане

К примеру, в школах действуют светские законы, а не требования шариата и религиозных верований, считает министр.

Министр по делам религий и общественного согласия Нурлан Ермекбаев на пресс-конференции в СЦК высказался о допустимости ношения хиджаба в Казахстане, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ortcom.kz.

По его словам, министерством по делам религий и гражданского общества РК рассматривается внесение ряда поправок в некоторые законодательные акты.

"Инициатива исходит от гражданского общества. В том числе, есть предложение о запрете на ношение в общественных местах одежды, скрывающей лицо и препятствующее распознаванию личности. Это сегодня распространенный международный опыт. Он продиктован, соображениями общественной безопасности, этики, сохранения национальных культурных традиций", - сказал Нурлан Ермекбаев.

Редакция этой нормы обсуждается с общественностью и экспертами.

По поводу ношения хиджабов в школах, спикер отметил, что этот вопрос, находится в компетенции министерства образования и науки.

"Есть приказ министерства образования и науки относительно соблюдения формы одежды. Это полноценный законодательный акт, зарегистрированный в министерстве юстиции. Он имеет силу закона и поэтому в школах, как в некоторых других учреждениях действуют светские законы, нормативно-правовые акты, а не требования шариата, требования различных религиозных верований и конфессий", - сказал Нурлан Ермекбаев.

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