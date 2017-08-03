﻿ Актюбинских детей в основном не прививают из-за религии

Актюбинских детей в основном не прививают из-за религии

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Актюбинских детей в основном не прививают из-за религии

На совещании Координационного совета по охране здоровья населения рассмотрели проблемы вакцинации детей, сообщает "Диапазон" со ссылкой на Актобе Акпарат.

Участники обсудили итоги разъяснительной работы среди населения по иммунопрофилактике, а также проблемы, связанные с вопросами вакцинации и пути их решения.

Родители не желают прививать своих детей, по разным причинам и это остается проблемой. Путем разъяснительных работ удалось привить 182 ребенка из 1686 не привитых.

"Основной проблемой в сфере здравоохранения остается отказ от вакцинации. Несмотря на то, что проводится соответствующая работа, результаты низкие," - отметил Ербол Нургалиев, заместитель акима области.

67,7% семей отказываются от вакцинации по религиозным причинам, 20,6% - по личному убеждению, 3,6% называют основной причиной боязнь осложнений.

Во всех медицинских организациях приняты специалисты по работе с отказниками, созданы мобильные группы, проводятся семинары для медицинских работников по работе с такими родителями.

На совещании было отмечено, что необходимо пересмотреть правовые документы, регулирующие взаимоотношения с родителями детей при вакцинации в сторону их ужесточения и ввести в Казахстане обязательную вакцинацию детей.

"Необходимо объяснять населению, что вакцинация делается, прежде всего, для безопасности их здоровья" - отметил Ербол Нургалиев.

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Все комментарии (9):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
В Казахстане новорожденному младенцу в первые четыре месяца жизни положено сделать 15 прививок! Причем, две самые тяжёлые из них – от туберкулёза и вирусного гепатита буквально в первые дни. Такого количества вакцин в первый год жизни не делают нигде в мире.

https://yvision.kz/post/401514
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03.08.2017, 16:39
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Врачи говорят, что в Казахстане случается всего 4% поствакцинальных осложнений. Но никто из медиков не может гарантировать, что ваш ребёнок не попадёт в эти 4%. Они убеждают, что по статистике большинство детей хорошо переносит прививки. Но это, как средняя температура по палате – ни о чём. Выходит, мне предлагают сыграть в «русскую рулетку», поставить на кон жизнь моего малыша – выживет он после прививки или не выживет, останется здоровым или превратится в инвалида. Подталкивают меня - колите наугад. Причём, многие по незнанию так и делают.
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03.08.2017, 16:40
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Медики признают, что прививка не защищает от инфекции. Они говорят, что привитый ребёнок всё равно может заразиться, но в отличие от непривитого малыша, болезнь перенесёт значительно легче. В то же время, в прошлом году в Павлодаре умер от туберкулёзного менингита ребёнок, который был вакцинирован БЦЖ. Понято, что и это индивидуальный, «единичный» случай. Но, возвращаясь к пункту 2, пропагандисты вакцинации не могут гарантировать здоровье даже привитому ребёнку!
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03.08.2017, 16:40
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Поголовная вакцинация детей проводится без учёта их индивидуального восприятия препаратов. Малышей, что в роддоме, что в детском саду, что в школе, повадились прививать, как скот – всем гуртом. Особенно страшно за новорожденных, которых ещё не обследовали, не изучили, что можно для их нежного организма, а что наистрожайше противопоказано. Во всех случаях, когда прививка дала осложнение, медики, как правило, заявляют родителям: болезнь у ребёнка уже была, а прививка лишь её обострила. До вакцинации родители, не настаивают на полном обследовании ребёнка по незнанию, слепо доверяя людям в белых халатах. В Павлодаре изучить здоровье новорожденного можно, сдав развёрнутый анализ крови и мочи. Состояние его иммунной системы придётся изучать в Омске или Новосибирске, и это очень дорого.
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03.08.2017, 16:41
фото пользователя taxsist2
taxsist2
мою дочь в садике привили в период аллергии от тубика, сейчас мы стоим на учете в аллергцентре, хроники, а тогда аллергию посчитали,как реакцию, полгода ходили контрольные сдавали. И потом в школе контрольные делали,чтобы доказать их же сцуко косяки. План есть по прививке, многомиллиардные бюджеты эта прививка и никому не дадут ломать систему. недавно была попытка Свидетелей иегова подвести,что дочка умерла изза отказа от крови,сейчас так грамотно по религиозным причинам. Законом предусмотрен отказ, и там не нужно обьяснять по какой причине, думаю подводится к тому,чтобы под соусом сперва верующих на законодательном уровне утвердить ответственность за отказ всех.
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03.08.2017, 16:46
фото пользователя taxsist2
taxsist2
вопрос, в Кандагаше было ЧП с заражением туберкулезом половины учащихся в 10 или 11 классе где-то год назад, сколько из них были не привитые ранее? Думаю,что все привиты скорее всего или большинство. Публикуйте пжл не только одну сторону медали и лоббирование интересов фармкампаний https://yvision.kz/post/401514
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03.08.2017, 17:08
фото пользователя taxsist2
taxsist2

Мы живём в развивающейся стране третьего мира. Наш прожиточный минимум рассчитан по примеру самых бедных африканских стран. В США, к примеру, есть ряд высококачественных товаров, не для продажи в страны третьего мира. Это касается, в частности, и медикаментов. Мы, как и положено беднякам, вынуждены довольствоваться более дешёвыми и менее качественными товарами. Усугубляет наше и без того скромное снабжение государственная система закупок – тендеры, в которых выигрывает тот, кто предложит более низкую цену. Я считаю, что экономить на здоровье населения, а уж тем более детей – это преступно! Добивает эту картину коррупция, царствующая в нашем здравоохранении.

Дошло до того, что в 2011 году за коррупционные преступления на семь лет был осуждён министр здравоохранения Жаксылык Доскалиев, который ввёл в Казахстане практику этих многочисленных прививок и даже собирался штрафовать родителей за отказ.

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03.08.2017, 17:09
фото пользователя taxsist2
taxsist2
и как видим дело это живет и тема с штрафами или дрг видами карательных мер лоббируется т.к недавно буквально мне сказали,что в поселке за отказ от прививки врачи отказываются лечить детей т.е брать их на учет по месту жительства. Типа Вас тут нет тогда. 
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03.08.2017, 17:11
фото пользователя alexstar007
alexstar007
smile Прививки - инструмент геноцида. Пора всем прозревать и не верить бандерлогам (я врач и целитель с 1972г) Человечество тысячи лет жило без прививок...Главное-держать в норме иммунную систему. Однако это трудно...бандерлоги  травят продукты, воздух, воду...Просыпайтесь и прозревайте.
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03.08.2017, 17:30
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