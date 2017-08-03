﻿ Актюбинских детей в основном не прививают из-за религии

На совещании Координационного совета по охране здоровья населения рассмотрели проблемы вакцинации детей, сообщает "Диапазон" со ссылкой на Актобе Акпарат.
Участники обсудили итоги разъяснительной работы среди населения по иммунопрофилактике, а также проблемы, связанные с вопросами вакцинации и пути их решения.
Родители не желают прививать своих детей, по разным причинам и это остается проблемой. Путем разъяснительных работ удалось привить 182 ребенка из 1686 не привитых.
"Основной проблемой в сфере здравоохранения остается отказ от вакцинации. Несмотря на то, что проводится соответствующая работа, результаты низкие," - отметил Ербол Нургалиев, заместитель акима области.
67,7% семей отказываются от вакцинации по религиозным причинам, 20,6% - по личному убеждению, 3,6% называют основной причиной боязнь осложнений.
Во всех медицинских организациях приняты специалисты по работе с отказниками, созданы мобильные группы, проводятся семинары для медицинских работников по работе с такими родителями.
На совещании было отмечено, что необходимо пересмотреть правовые документы, регулирующие взаимоотношения с родителями детей при вакцинации в сторону их ужесточения и ввести в Казахстане обязательную вакцинацию детей.
"Необходимо объяснять населению, что вакцинация делается, прежде всего, для безопасности их здоровья" - отметил Ербол Нургалиев.
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