﻿ Видео со «свадебным» вертолетом изучают в ДВД ЮКО

Видео со «свадебным» вертолетом изучают в ДВД ЮКО

Автор:
Видео со «свадебным» вертолетом изучают в ДВД ЮКО

В областной полиции прокомментировали видео со «свадебным» вертолетом, передает ИА «NewTimes.kz».

«На данный момент видео изучается, как будет подробная информация, мы вам сообщим», - прокомментировали в ДВД ЮКО.

Напомним, в Сети появилось видео свадебной гулянки с участием элитных иномарок и вертолета.

Теги: ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
03.08.2017, 10:08
  
​Вертолет сопровождал свадебный кортеж в Шымкенте
28.07.2017, 09:54
  
​В Сети обсуждают роскошную свадьбу внука Аллы Пугачевой 4
25.07.2017, 16:07
  
Девушка вышла замуж за маньяка, убившего более 40 детей 2
19.07.2017, 09:35
  
Собчак рассказала, сколько «стоили» звезды на нашумевшей свадьбе краснодарской судьи
18.07.2017, 14:41
  
Судья из Краснодара устроила дочери свадьбу за 2 млн долларов 2
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (1):
Сортировать:
фото пользователя Legolas
Legolas
Надо же как-то проявить свою крутизну...
И главное ни одного патруля...)))
Видно договоренность всё таки была...wink
Ответить
03.08.2017, 16:24
Последние новости раздела
Министр высказался о ношении хиджабов в Казахстане 1
Карагандинке выплатили 3,2 млн тенге за падение с лестницы в Турции
14 лет в детдоме при живой маме: стали известны подробности шокирующей истории
Головкин: Я хочу нокаутировать "Канело"
Актюбинских детей в основном не прививают из-за религии 9
​Вертолет сопровождал свадебный кортеж в Шымкенте
Новый номер "Диапазона" уже в продаже
Экологи не обнаружили превышения сероводорода 2 августа в Актобе 5
​Актюбинские участковые ищут помощников 1
В Актобе участковые будут ходить по домам