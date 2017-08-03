﻿ Видео со «свадебным» вертолетом изучают в ДВД ЮКО

В областной полиции прокомментировали видео со «свадебным» вертолетом, передает ИА «NewTimes.kz».

«На данный момент видео изучается, как будет подробная информация, мы вам сообщим», - прокомментировали в ДВД ЮКО.



Напомним, в Сети появилось видео свадебной гулянки с участием элитных иномарок и вертолета.