﻿ С 7 августа будут дополнительно принимать документы на жилье от КИК

В секторе учета жилфонда Актобе объявили дополнительные сроки подачи заявлений на реализацию квартир по линии Казахстанской Ипотечной Компании. Заявления будут приниматься с 7 августа по 16 августа (включительно).

Принять участие смогут только очередники местного исполнительного органа, состоящие по категориям:

многодетные семьи;

неполные семьи;

инвалиды 1 и 2 групп;

семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов;

дети-сироты;

оралманы ;

работники бюджетной сферы.

Участники подавшие заявления должны подтвердить платежеспособность по выбранной площади. Реализация жилья осуществляется путем аренды с последующим выкупом.

В настоящее время имеются остатки квартир: