﻿ Актюбинка отдала дом "Свидетелям Иеговы", лишив внучку наследства

Актюбинка отдала дом "Свидетелям Иеговы", лишив внучку наследства

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Актюбинка отдала дом "Свидетелям Иеговы", лишив внучку наследства

Жительница Актобе Юлия Ярославцева просит власти обратить внимание на деятельность религиозной организации "Свидетели Иеговы". Девушка утверждает, что ее бабушка за месяц до смерти переписала свой дом на прихожан этой церкви.

31-летняя мать-одиночка Юлия Ярославцева уже шестой год скитается с двумя детьми по съемным квартирам, хотя должна была стать единственной наследницей родной бабушки, сообщает "31 канал".

Но родственница предпочла внучке и правнукам чужих людей – она оформила дарственную на дом на одного из последователей религиозного течения "Свидетели Иеговы", утверждает Юлия.

Но об этом женщина узнала только во время похорон.

"Они пообещали бабушке, что после смерти она встретит сына, мужа своего. Она им служила и разрешила выставить меня за дверь", - рассказывает женщина.

По словам Юлии, иеговисты препятствовали ее общению с бабушкой. А ведь когда-то они ее саму агитировали вступить в ряды "Свидетелей Иеговы", уверяет она.

"Она говорила, что некий Бауыржан, квартирант, который на тот момент проживал с ней, из их организации, покупал ей какие-то дорогостоящие препараты, чтобы вылечить ее. Непонятно от чего, потому что бабушка была здоровой, единственное – у нее немножко давление поднималось. От этих препаратов ей было плохо", - утверждает Ярославцева.

В эти выходные в той самой церкви «Свидетелей Иеговы» в Актобе, куда ходила бабушка Юлии, прошел региональный конгресс единомышленников. На него съехались десятки адептов из западных областей страны.

Запретить это течение местные власти не могут – в Казахстане действует свобода вероисповедания, а "Свидетели Иеговы" не запрещены в республике.

Однако в областном управлении по делам религии предполагают, что сами иеговисты нарушают запрет на проповедование в общественных местах и раздают безработным брошюрки с электронным адресом их сайта, да и вообще мало принимают участие в общественной жизни страны.

"Учителя говорят, что детки, чьи родители принадлежат к организации «Свидетели Иеговы», отказываются принимать участие в каких-то мероприятиях, праздниках. Детки отказываются получать подарки. Например, девочки отказывались получать подарки на 8 марта. Отказываются от почитания гимна, госсимволов, атрибутов", – комментирует главный специалист управления по делам религии Актюбинской области Ольга Вороневич.

По некоторым данным, в Казахстане зарегистрировано свыше 17 тысяч последователей "Свидетелей Иеговы".

Что касается Юлии Ярославцевой, для того чтобы оспорить дарственную, ей придется еще доказать родство с бабушкой.

Ведь Юля – внебрачный ребенок и была записана на фамилию матери. Поэтому все ее обращения в полицию и прокуратуру были отклонены. И так шестой год.

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Все комментарии (6):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
думаю все идет к тому,что данную организацию закроют, как в РФ 
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01.08.2017, 09:45
фото пользователя Aoifes
Aoifes
Дни рождения у них тоже в списке некошерных. Полная печаль. На тему есть хороший антиагитационный датский фильм To verdener (Два мира).

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01.08.2017, 10:21
фото пользователя ферзя
ферзя
Я не сторонник этой организации и когда то был завален заявлениями подобного типа. Свидетели Егова несомненно используют имущество своих прихожан. Но с точки зрения закона к им не подкопаться. Юристы работают довольно четко. Но вот что было сопроводительно к этим обстоятельствам. При куче родственников люди чувствовали себя одинокими и не кому не нужными. Родные предпочитают появляться лишь при похоронах и разделе имущества.  Вот и тут перепоручили бабушку свидетелям Егова. Так или иначе они были последними людьми перед ее смертью. Им она и была благодарна. 
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01.08.2017, 11:07
фото пользователя ферзя
ферзя
Организацию надо запрещать это однозначно. Но и к таким родственникам закон должен быть суров. Обязанности по уходу за родителями не кто не отменял. 
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01.08.2017, 11:09
фото пользователя my.imya
my.imya
Получается, что уже шесть лет прошло после смерти бабушки? Право на наследование ожидают полгода, если не изменяет память, а почему раньше не обращалась в СМИ, если прокуратура отклоняет и т.д.? Бабушка пускала жильца, хотя могла бы и с внучкой жить. Скорей всего у них конфликты были, тут конечно, не нам судить, но порой чужие ближе своих. Тут как теперь доказать, что обманным, или не обманным путем завладели квартирой, была ли бабушка вменяема на момент подписания завещания.. Но если Юля наследница, то все равно, на часть имущества претендовать может. Вообще поражает, как люди ведутся на уговоры и отдают последнее.  Слова что ли они какие особенные знают, когда определенные звукосочетания отключают мозг. Верить можешь во что угодно, но разум-то терять не надо. А организация эта мощная, по всему миру. Но государство в силе запретить, хотя изначально надо было думать, когда позволяли распространяться многим течениям, думать об этом надо было
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01.08.2017, 12:34
фото пользователя Малинка
Малинка
по 101стр и Абая ходили же с 8.30 утра с вопросом "А часто ли вас обижали мужчины?"))Почему они так жестоки к женщинам?
У меня спрашивают,как будто я спец по ним))
Еще пожилые такие женщины,а о мужчинах думают с утра.
Просто тактика понятная,каждую ведь женщину обижали,так что на болевой давят и раскручивают человека.
Кто то же купиться на это...


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