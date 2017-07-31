﻿ Собаку-чемпиона будут выбирать в Актобе

Собаку-чемпиона будут выбирать в Актобе

Автор:
Собаку-чемпиона будут выбирать в Актобе

На фото: 3 июля 2016 года. Лучшими щенком в самой младшей категории на выставке "Алтын Батыс" стала сиба-ину Есеми Светланы Гончаренко. Фото из архива "Д"

Сиба-ину, овчарки, бивер йорк и другие собаки будут соревноваться за звание чемпиона Казахстана. Вход на выставку свободный, сообщает "Диапазон".

6 августа в "Грин Лэнде" пройдет выставка собак "Алтын Батыс". Актюбинцы смогут увидеть декоративную породу бивер йорк, изящную псовую русскую борзую, гиганта бульмастифа, благородных хаски и других прекрасных собак.

- Если собака породистая, но у нее нет документов, на выставке будет проходить определение породы. При высокой оценке эксперта Татьяны Иванченко из Алматы собака сможет получить нулевую родословную, - рассказала организатор выставки Лилия Шаукулова.

Регистрация участников включает 6 августа.

Теги: ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
25.07.2017, 17:25
  
Две тысячи человек слушали песни у костра на Саздинском 1
26.07.2017, 17:33
  
В Актобе пройдёт рок-фестиваль
22.07.2017, 16:20
  
Николас Кейдж готов сниматься в казахстанском кино
17.07.2017, 17:38
  
​В Актобе пройдет бардовский фестиваль 3
12.07.2017, 15:57
  
Запахи актюбинского детства, или Экскурсия по дому культуры железнодорожников
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (2):
Сортировать:
фото пользователя Твист.
Твист.
А начало во сколько?
Ответить
01.08.2017, 09:16
фото пользователя nata
nata
Зрителей приглашают с 11 часов, организаторы планируют закончить выставку около 16.00.
Ответить
01.08.2017, 11:16
Последние новости раздела
Транзит через РФ будет без погранконтроля для жителей приграничных районов​
С 7 августа будут дополнительно принимать документы на жилье от КИК
Актюбинка отдала дом "Свидетелям Иеговы", лишив внучку наследства 6
Считавшийся мертвым актюбинец вышел из заключения и отрекся от родных 1
Жара, осадки, ветер. Какие причины зловония называли экологи за 6 лет 5
МИД РК проверит информацию о задержании казахстанской студентки в Китае
В Китае студентку из Казахстана задержали из-за текста Корана в телефоне
Опубликован календарь третьего круга Премьер-Лиги
Репрессированная женщина из ЮАР рассказала, как голос Димаша помог ей преодолеть депрессию 3
С пиаром акиматов при вручении помощи малоимущим детям будет бороться МОН РК