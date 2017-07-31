﻿ Репрессированная женщина из ЮАР рассказала, как голос Димаша помог ей преодолеть депрессию

Репрессированная женщина из ЮАР рассказала, как голос Димаша помог ей преодолеть депрессию

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Репрессированная женщина из ЮАР рассказала, как голос Димаша помог ей преодолеть депрессию

Жертва апартеида из ЮАР рассказала, как услышанный по радио голос Димаша помог ей выйти из состояния тяжёлой депрессии. Теперь она хочет встретиться с певцом.

Жительница ЮАР, пострадавшая от расовой сегрегации в годы апартеида, рассказала, как голос казахстанского певца Димаша Кудайбергенова стал для неё своеобразным антидепрессантом, - сообщает МИА "Казинформ".

По словам фанатки, у неё были отношения с человеком смешанной расы в 1980-х годах. Из-за этого она подверглась гонениям, а её молодой человек был убит на её глазах.

"Когда я прошла через двери в подвал, меня схватили, надели на голову мешок и затолкали в грузовик, – рассказывает женщина. – Через несколько минут я услышала, как рядом кто-то дышит. Я спросила, кто это был. Это был мой парень. Я поняла, что мы в беде и что можем просто исчезнуть и никто об этом не узнает... Моего парня толкнули на землю и выстрелили в него 18 раз. Я не могла ни плакать, ни кричать, я просто оцепенела. Я была в шоке от того, что произошло. Мне велели принять душ и переодеться. Вскоре я уже была на работе. Тело моего парня так и не было найдено".

Назвавшаяся Джей поклонница Димаша признаётся, что 28 лет жила с болью. Выйти из состояния глубокой депрессии ей помогла музыка.

"Неделю назад я ехала в город на острове, где живу сейчас. В машине я слушала песни. Вдруг запел Димаш. Это была песня "Океан времени". Впервые я не смогла сдержать слёз. Я припарковалась на обочине, спустилась на пляж и рыдала, рыдала без остановки впервые за 28 лет. Когда вернулась к своей машине, я продолжила слушать Димаша. Тогда я поняла, что его музыка и его прекрасный голос помогли мне пересечь мост, который я никак не могла перейти самостоятельно. Димаш исцелил мою душу. Впервые за много лет я могу спокойно спать и есть", – рассказала Джей.

Поклонница казахстанца мечтает встретиться с Димашем и поблагодарить его за то, что он помог ей "пересечь этот мост и найти надежду на жизнь".

Димашу Кудайбергенову в 2015 году был вручён главный приз известного конкурса под названием «Славянский базар». Также он был в числе лауреатов национальной казахстанской премии «Народный любимец». Однако популярным исполнитель стал во время участия в китайском шоу Singer-2017. В конкурсе, который завершился 15 апреля, Димаш Кудайбергенов занял второе место, уступив китаянке Лин Илян.

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Все комментарии (3):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
это реально круто.
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31.07.2017, 15:32
фото пользователя Panzer
Panzer
когдато подобное было с Юрой Шатуновым надеюсь Димаш станет таким же хорошим человеком как Шатунов и "звездность" не испортит его.
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31.07.2017, 15:34
фото пользователя VIP Pest
VIP Pest
Я тоже понял пару песен в его исполнении которые вообще не понимал у других исполнителей и считал отстоем.Личное моё мнение ему не стоит петь на казахском языке и русском.Если хочет покорить мир то только на английском.
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31.07.2017, 19:56
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