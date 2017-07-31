﻿ Днем в Актюбинской области ожидается сильная жара

На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов по-прежнему неустойчивая погода, сообщает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

Местами пройдут дожди с грозами, усилится ветер, возможен град, шквал. Лишь на юге-западе, юге и юго-востоке республики сохраняется погода без осадков.

В Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, днем Карагандинской, ночью Северо-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, возможен град, шквал, усиление ветра 15-20 м/с.

В Южно-Казахстанской, Кызылординской, днем Жамбылской областях местами усилится ветер 15-20 м/с.

Днем в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской, Атырауской, Костанайской местами Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях ожидается сильная жара, в Актюбинской области сильная жара, местами очень сильная жара.

В Атырауской, Кызылординской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, местами Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.