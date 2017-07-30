﻿ Минздрав выделил образовательные гранты только одному университету

Министерство здравоохранения РК сообщило о результатах распределения государственного образовательного заказа в сфере медицины, передает МИА «Казинформ».

В пресс-службе ведомства пояснили, что в 2017 году государственный образовательный заказ составляет 3150 грантов, из них по специальности «Общая медицина» государственный заказ на 2017-2018 учебный год - 2700 мест.

«Ввиду особого статуса (национальный университет) приказом министра здравоохранения РК (...) размещение государственного образовательного заказа проведено только в Казахском национальном медицинском университете имени С.Д. Асфендиярова (Общая медицина - 385 мест, в т.ч 270 с каз.языком; Педиатрия - 150, в т.ч. 100 с каз.языком; Стоматология - 20, в т.ч. 10 с каз.языком; Сестринское дело - 20, в т.ч. 10 с каз.языком; Фармация - 15, в т.ч. 10 с каз.языком; Общественное здравоохранение - 10, в т.ч. 5 с каз.языком). По остальным медицинским вузам квотирования нет, и проводится общий конкурс, что увеличивает возможность поступления абитуриентов в выбранный вуз», - отмечается в сообщении.

Все организации образования, имеющие лицензию по специальности «Общая медицина», принимают документы абитуриентов для участия в конкурсе на обучение по государственному образовательному гранту в КазНМУ и в общем конкурсе на обучение по государственному образовательному гранту в других вузах.