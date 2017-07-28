﻿ С помощью селфи можно будет взять кредит в банке

Селфи-идентификацию уже активно внедряют в российских банках. В Казахстане разработка появится не раньше следующего года: оно заменит подпись, логин и пароль.

«Услуга однозначно положительная, она будет очень интересной для наших клиентов. В первую очередь вы будете избавлены от кипы документов, вам не надо будет их иметь с собой. И самое главное, вы все услуги сможет выполнять онлайн, без живого присутствия», - уточнил директор управления маркетинга и коммуникаций банка Олегжан Бекетаев

Сообщается, что умная система может различить даже близнецов. Обмануть ее не удастся и опытным хакерам. Пилотная версия уже доступна клиентам четырех крупнейших российских банков.

«Уже существуют технологии, когда можно заменять лицо, под лицо другого человека. Не считая того, что хакеры могут банально взять фотографии из соцсетей и предоставлять их банку. Я считаю, что здесь нужно вводить какие-то дополнительные меры защиты, тот же пин-код, пароль, смс. Здесь нужно учитывать, что из-за удобства мы можем получить массовое воровство денег со счетов клиентов», - отметил президент Центра анализа и расследования кибератак Олжас Сатиев.