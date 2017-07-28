﻿ В Актобе проверят предприятия, которые могут являться источниками зловония

В Актобе проверят предприятия, которые могут являться источниками зловония

Автор:
В Актобе проверят предприятия, которые могут являться источниками зловония

В Актобе насчитывается более 300 предприятий, сбрасывающих промышленные стоки в канализационные сети. Большая часть выбросов приходится на 50 крупных компаний. По некоторым из них зафиксировано превышение допустимых концентраций вредных веществ в несколько раз, сообщает инфоцентр "Актобе акпарат".

В связи с ухудшением экологической ситуации и многочисленными жалобами горожан на неприятный запах акимат Актобе совместно с уполномоченными органами проводит рейдовые мероприятия.

В ходе проверок будут выявлены и наказаны предприятия, на которых не установлено соответствующее оборудование по очистке промышленных стоков, вплоть до остановки производства.

Комиссия побывала на предприятиях по производству пива ТОО "KazBeerGroup", по переработке рыбной продукции ТОО "Бонус Интернэшнл" и других.

"Вы должны следить за очисткой своих отходов, не то мы перестанем принимать их в канализацию. Уже есть договоренность с двумя спиртзаводами. С 10 августа один из заводов прекращает сброс отходов в городскую канализацию, а второй будет вывозить за пределы города и по специальной технологии их утилизировать. Наряду с этим будет продолжена работа с другими более мелкими производствами, вырабатывающими такие отходы", - сказал аким города Ильяс Испанов.

Также члены комиссии посетили канализационные очистные сооружения, где ведутся работы по закрытию каналов в целях уменьшения выбросов газов в атмосферу.

Как отметил президент АО "Акбулак" Асан Ибраев, в городе ведутся подготовительные работы по модернизации канализационных очистных сооружений (КОС), построенных еще в 1980 году. В настоящее время разработано ТЭО, которое проходит экспертизу.

Кроме того, идут переговоры с иностранными компаниями по установке "мокрых барьеров" на КОС, которые также помогут нейтрализовать образование неприятного запаха в городе.

Наряду с этим, в августе начнется работа по установке специальных фильтров на канализационных насосных станциях (КНС), расположенных в городе.

Теги: , , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
28.07.2017, 11:09
  
В Саздинку снова слетела машина 3
28.07.2017, 11:37
  
​Актюбинская область вошла в список регионов, больше всех пополняющих бюджет Казахстана
26.07.2017, 21:58
  
Актюбинцы сплотились в борьбе со зловонием 7
27.07.2017, 17:46
  
​«Актобе» упустил победу в Уральске
26.07.2017, 21:28
  
Вонь – из-за жары днём и прохлады ночью - главный эколог Жаксыгали Иманкулов 11
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (4):
Сортировать:
фото пользователя Legolas
Legolas
Сточные отходы ... а что, вредные выбросы в воздушную среду уже не надо контролировать...???
Ответить
28.07.2017, 11:24
фото пользователя taxsist2
taxsist2
главное,чтобы года через 1-2 не было так,что новый аким и новые обещания..
Ответить
28.07.2017, 14:55
фото пользователя Прокурор 2
Прокурор 2
я плачу за канализацию каждый месяц, 3000 тг с чем то выходить, в год около 40 000 тг, куда уходят эти деньги? на откаты или взятки тем кто проверяет? за эти деньги можно давно что-то сделать, 40 000 умножить на 32 квартиры в одном подъезде, на насос и фильтр точно хватит, даже с одного подъезда соберется, все потому что воры там сидят и ничего не хотят делать сев на шею народа, собирая деньги непонятно на что, еще и серой травят по ночам нелюди
Ответить
28.07.2017, 15:00
фото пользователя my.imya
my.imya
А хим завод есть в списке, и новый большой цех, что достраивали в городе, он, интересно, запустили уже? Нужно было за городом его строить. И что стало с экологией речки Орь, нашли виновника или нет, а может тоже, климат виноват. Как говорит подруга - природа нас выживает с земли, слишком уж пакостимsad
Ответить
28.07.2017, 15:35
Последние новости раздела
Экс-чиновник, ставший директором больниц после скандала с 20 000 $, вновь уволен 1
Начало учебного года в РК перенесли на 2 сентября
Ленивая туристка вызвала в горы спасательный вертолёт, "потому что устала"
Еще четыре медали завоевали казахстанцы на чемпионате Азии по тяжелой атлетике
С помощью селфи можно будет взять кредит в банке 2
Мобильное приложение по диагностике рака разработал казахстанский врач
Как пережить жару без вреда для здоровья
В полиции Алматы разъяснили новые нормы по велосипедистам
​«Актобе» упустил победу в Уральске
Египет до сих пор не сообщил о местонахождении задержанных студентов из РК