﻿ 19 человек утонули в Атырау за этот год

19 человек утонули в Атырау за этот год

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19 человек утонули в Атырау за этот год

Почти все погибшие купались в необорудованных или запрещенных местах.

Очередной трагический случай произошел в пригородном микрорайоне областного центра. Купаясь в реке Урал в необорудованном месте утонул 57-летний мужчина. Тело обнаружено, сообщает "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу ДЧС.

В прошлые выходные в области в один день утонули сразу 4 человека - отец с двумя детьми и подросток. Первый трагический случай произошел в Индерском районе области. Мужчина, которому 38 лет и двое его детей в возрасте 4 и 13 лет утонули в реке Урал в селе Есбол. В тот же день в селе Коктогай утонул 17-летний подросток, отправившийся на реку на рыбалку.

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