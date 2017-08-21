﻿ ​Покончившего с собой экс-гендиректора РГП "Казводхоз" прокурор просит освободить от наказания

​Покончившего с собой экс-гендиректора РГП "Казводхоз" прокурор просит освободить от наказания

Автор:
​Покончившего с собой экс-гендиректора РГП "Казводхоз" прокурор просит освободить от наказания

Жампозова обвиняют в присвоение или растрате вверенного чужого имущества.

Прокурор просит суд освободить Омирбека Жампозова, который покончил с собой в конце июля, от наказания в связи со смертью, передает Sputnik Казахстан из зала суда.

"Прошу признать Жампозова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 176, часть 4 пункт "б" УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества − ред.), и освободить от наказания в связи со смертью", - сказала прокурор Аймгуль Жаманбалина на прениях в понедельник.

Экс-генеральный директор РГП "Казводхоз" Омирбек Жампозов вместе с другим лицами подозревался в растрате государственных средств, выделенных на реконструкцию Преображенского гидроузла.

В суде он не признал своей вины. За полтора часа до оглашения приговора 20 июля Жампозов открыл стрельбу у здания Целиноградской прокуратуры, были ранены сотрудник надзорного ведомства и полицейский.

Как выяснилось, раненый прокурор поддерживал обвинение, просившее для подсудимого пять лет лишения свободы с учетом закона об амнистии. После стрельбы Жампозов уехал на своем автомобиле и застрелился.

Ранее сын погибшего Асылжан Жампозов заявил о том, что намерен добиться оправдания отца в суде.

Теги: ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
20.08.2017, 13:16
  
Гибель жены и детей полицейского в Катон-Карагайском районе потрясла весь Казахстан
15.08.2017, 16:05
  
Обвиняемые в хищениях по делу Жампозова начали возмещать ущерб
07.08.2017, 17:43
  
Самоубийство депутата маслихата подтвердили в ДВД 2
07.08.2017, 14:33
  
Казахстанский депутат найден повешенным
06.08.2017, 11:09
  
Полиция установила личность погибшей девушки в Астане
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (1):
Сортировать:
фото пользователя taxsist2
taxsist2
да, ладно, а разве есть  другой вариант г-н прокурор, в данном случае? раз признаете виновным, надо вынести наказание, новость субъективно ни о чем. Проще было указать, что прокуратура стоит на своем и просит признать виновным, для простых граждан это был вопрос, а юридическая казуистика для многих незнакома. Хотя с другой стороны,как сказать мол была ошибка, это ЧП, тем более там уже начали возмещать кто-то ущерб. Доведение до самоубийства вряд ли что-то даст, сына мне кажется еще будут напрягать. тяжелый случай, мое мнение, будут отбиваться до конца, честь мундира и т.д. дело очень щепетильное и будет обвинительный приговор мое мнение,а может оставшимся еще удастся более менее послабление защите добиться.
Ответить
21.08.2017, 18:36
Последние новости раздела
​Мошенник представлялся полицейским в Актобе
Экс-депутат по прозвищу "Баха баха" осужден за вымогательство 1 млн долларов 1
​3-летняя девочка в Актобе упала с балкона третьего этажа
​Состояние братьев, пострадавших при взрыве газа в Актобе, тяжелое
Поножовщина в Таразе: Задержан бежавший полицейский
Гибель жены и детей полицейского в Катон-Карагайском районе потрясла весь Казахстан
Полиция задержала беглого полицейского Умбеталиева
​Актюбинского автовора поймали на месте преступления 4
Задержаны все контрабандисты после перестрелки на границе 7
​В районе аэропорта неизвестный открыл стрельбу из ружья 1