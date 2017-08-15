﻿ Полицейские оцепили целый район из-за коробки с котятами

Полицейские оцепили целый район из-за коробки с котятами

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Полицейские оцепили целый район из-за коробки с котятами

Горожане сообщили в полицию о подозрительной коробке, оставленной кем-то на пересечении улиц Чернова и Металлургов. Полицейские оцепили район и остановили движение транспорта, передает YK-news.kz.

Как сообщили в УВД Усть-Каменогорска, необычный случай приключился днем 15 августа.

«На канал «102» поступил звонок от жителя города, который сообщил о бесхозной коробке, оставленной неизвестными в районе пересечения улиц Чернова и Металлургов. Прибывшие на место полицейские оцепили район и остановили движение транспорта на проезжей части. Позже специалисты осмотрели картонный ящик, внутри которого обнаружили пятерых маленьких котят», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент полицейские пытаются установить личность владельца брошенных котят.

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