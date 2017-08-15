﻿ Данные о поножовщине между полицейскими в Таразе разглашать не будут

Данные о поножовщине между полицейскими в Таразе разглашать не будут

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Данные о поножовщине между полицейскими в Таразе разглашать не будут

Умбеталиева до сих пор разыскивает полиция.

После совершения преступления Умбеталиев М.И. скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. Об этом сообщил Zakon.kz Алмас Садубаев директор департамента государственного языка и информации МВД РК.

"В настоящее время органами уголовного преследования проводятся оперативно-розыскные мероприятия направленные на установление его местонахождения. Умбеталиев официально не был допрошен и не давал никаких показаний", - сообщил он.

Уголовное дело находится в производстве специального прокурора прокуратуры Жамбылской области.

Законодательством установлен порядок сохранения конфиденциальности сведений досудебного расследования, согласно которому данные о ходе следствия не подлежат разглашению.

Напомним, инцидент произошел 10 августа ночью около ресторана "Арай-Плаза". В ходе ссоры после совместного распития спиртного Умбеталиев ранил ножом коллегу и бывшего полицейского. По данному факту сейчас ведется досудебное расследование по ст. 24 ч.3-99 ч.2 УК РК (покушение на убийство).

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Все комментарии (3):
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фото пользователя taxsist2
taxsist2
наша милиция нас бережет, сперва посадит потом стережет(с), сколько в полиции служит преступников, от низа до верха прогнило получается если с завидной периодичностью печатают новости об их делах. То в Заводском была статья о рукоприкладстве между полисменами, потом изнасилование началнльником подчиненной, это не считая новостей других об изнасиловании несовершеннолетней, убийстве в Атырау полисменами и т.д Самая большая в мире среди стран количество полицейских, для чего для кого, кого охраняют? руководящий чин полиции хладнокровно режет других https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/uchastniki-ponojovschinyi-uvolenyi-zamestiteli-nachalnika-324150/
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15.08.2017, 17:22
фото пользователя ферзя
ферзя
Согласно той информации что я читал, то тот который разыскивается и был с ножом, не совсем полицейский. Он бывший опер, но к моменту совершения преступления работал руководителем отдела ЦОНа.  А вот тех кого он ранил, начальники важных управлений ДВД что еще раз доказывает что в начальники сейчас идут не профи а идиоты с подростковой психикой. Ссора якобы началась с ресторана где все они сидели вместе с женами по семейному. Когда началась ссора, как раз таки разыскиваемый поступил адекватно. Он просто ушел не дожидаясь накала. Но эти двое придурков не угомонившись развезли своих жен и поехали к своему оппоненту домой  чтоб учинить расправу.  Последнего вызвали на улицу сразу определив что будут бить. Тот вышел уже с ножом. По словам очевидцев он достал нож только после того как на него напали. Вызвать полицию было бессмысленно, так как нападавшие были руководители полиции. И разыскиваемый защищал себя сам как мог.  
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15.08.2017, 20:10
фото пользователя ферзя
ферзя
Если именно так и произошло, я думаю что тут по максимуму в отношении разыскиваемого можно возбудить дело о превышении самообороны. А вот его обидчиков следует судить как простых хулиганов. А власти и НАНу надо задуматься, кого он ставит и позволяет ставить в руководстве жизненно важных подразделений и стоит ли на них рассчитывать. Сколько бы там не было бравых парней, при таком руководстве, как службы, будут бесполезны. За такой позор должны отвечать не только замы, но и сам министр  За столько лет он не смог навести маломайски порядок в органах только потому что не желал. А такие идиоты к руководству могут прийти только коррупционной схемой и только потому что иной практически не существует. 
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15.08.2017, 20:20
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