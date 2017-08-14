﻿ Стали известны подробности стрельбы на казахстанско-кыргызской границе

Стали известны подробности стрельбы на казахстанско-кыргызской границе

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Стали известны подробности стрельбы на казахстанско-кыргызской границе

На военнослужащих завели дело.

В Главной военной прокуратуре РК рассказали подробности конфликта между нарушителями и пограничниками, которые стреляли на казахстанско-кыргызской границе.

Так, по данным прокуратуры, 12 августа 2017 года в 19:56 часов на участке пограничной заставы «Жасоркен» воинской части 2035 пограничным нарядом в составе 2 солдат срочной службы (Ергеш П.А. и Борибай Г.А.) обнаружено около 20 неизвестных лиц, повредивших инженерные сооружения Госграницы с целью незаконного перегона лошадей из Кыргызстана.

Для пресечения противоправных действий старший пограничного наряда рядовой Ергеш подал команду «Стой!», на что неизвестные лица начали закидывать пограничников камнями.

После чего, Ергеш из вверенного ему оружия АК-74 произвел 1 предупредительный выстрел в воздух.

Однако, неизвестные лица продолжили закидывать пограничников камнями, в результате чего оба солдата получили телесные повреждения в области головы.

В этой связи, Ергеш произвел 2 выстрела в сторону нападавших, один из которых попал в голову одного из нарушителей, которым оказался житель с. Жасоркен Жамбылского района Жамбылской области гражданин Республики Казахстан Амиртаев Е.Д.

Представители прокуратуры сообщили, что для объективного расследования всех обстоятельств Военно-следственным управлением МВД ведется досудебное расследование и в отношении военнослужащих, применивших боевое оружие и в отношении совершивших незаконные действия в отношении пограничников.

"В настоящее время в отношении лиц, совершивших незаконные действия в отношении пограничников, ведется досудебное расследование по статье 380 части 2 Уголовного кодекса (применение насилия в отношении представителей власти). Данное уголовное дело расследуется РОВД Жамбылского района Жамбылской области.

В то же время, для объективного расследования всех обстоятельств дела и дачи надлежащей оценки действиям всех участников данного конфликта Военно-следственным управлением МВД ведется досудебное расследование и в отношении военнослужащих, применивших боевое оружие по статье 451 части 2 пункту 1 Уголовного кодекса (превышение власти, повлекшее тяжкие последствия, с применением оружия)", - говорится в сообщении Главной военной прокуратуры.

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Все комментарии (6):
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фото пользователя Panzer
Panzer
В Мартукском районе в ближайших к границе поселках чтоб посетить кладбище и родственников надо брать пропуск в Миграционной службе , причем заявление будет рассматриваться от недели и дольше плюс надо чтоб родственники ехали с вами в город. Почему решение о пропуске не может принять начальник ближайшей заставы? Люди приезжают и у них не куча времени чтоб раскатывать по 100 км тида сюда. Очень неудобно. Хоть и безвизовый режим.
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15.08.2017, 03:36
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Panzer все по закону, решение начальник заставы не может принять. Вопрос о приграничных населенных пунктах, передвижении граждан  рассматривается на уровне Правительств РК и РФ. 

https://rus.azattyq.org/a/Karabalyk_Kostanai_Ui_granica/1752783.html
http://khabar.kz/archive/ru/obshchestvo/item/24727-v-atyrauskoj-oblasti-voprosy-perekhoda-granitsy-zhitelyami-sela-reshayut-deputaty
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15.08.2017, 11:07
фото пользователя Panzer
Panzer
Разговор не о жителях приграничных сел. Разговор о иностранцах. Один из смыслов безвизового режима предусматривает посещение родственников и захоронений. А с режимом выдачи пропуска от недели до двух это приобретает отрицательный оттенок.
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15.08.2017, 11:40
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Panzer решается вопрос для жителей близлежащих к границе сел, НП со стороны РФ и РК, возможно им будет упрощено процедура перемещения через гос.границу, для остальных будет одинаковый порядок. 
http://www.vesti.ru/doc.html?id=23973&tid=14648
https://ru.sputniknews.kz/regions/20170731/2886690/tranzit-cherez-rf-dlya-zhitelej-prigranichnyh-rajonov-budet-bez-pogrankontrolya.html
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15.08.2017, 12:08
фото пользователя Твист.
Твист.
Всё правильно пацаны сделали! Молодцы! Категорически оправдать и наградить!
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15.08.2017, 09:20
фото пользователя taxsist2
taxsist2
Твист. следствие разберется, наряд должен был вести стрельбу в первую очередь по конечностям,  выстрел в голову и что в дальнейшем упустили нарушителей говорит о том,что не совсем владел ситуацией погран.наряд.
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15.08.2017, 11:11
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