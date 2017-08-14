﻿ Чиновника в Атырауской области осудили за взятку

По данным портала, сегодня завершено досудебное расследование в отношении акима Аксайского сельского округа Доскалиева Д., который получил взятку в сумме 185 тыс. тенге от индивидуального предпринимателя за подписание согласования на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство в поселке Аксай.

Приговором Атырауского городского суда Доскалиев осужден к выплате штрафа в сумме 6,2 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и конфискацией имущества, приобретенного заведомо незаконным путем.