﻿ Два человека погибли при крушении самолета близ Алматы

Самолет потерпел крушение во время учебно-тренировочного полета, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на комитет гражданской авиации.

«По первоначальным данным, сегодня в 09.53 утра во время выполнения учебно-тренировочного задания после взлета воздушное судно «Технам 2002» упал на удалении 2 км от аэродрома Азем. 2 человека погибли (пилот-инструктор, курсант). Воздушное судно принадлежит Академии гражданской авиации», - пояснили в КГА.

Аэродром Азем находится в 43 километрах от Алматы. В настоящее время начато расследование департаментом расследования происшествий на транспорте МИР РК.

Напомним, что два человека погибли в результате авиакатастрофы в Алматинской области. Факт крушения самолета подтвердили в комитете гражданской авиации МИР РК.

Позже стало известно, что Комитет гражданской авиации МИР РК приостанавливает эксплуатацию самолетов ЯК-12 до завершения расследования авиакатастрофы.

Директор департамента по расследованию транспортных происшествий и инцидентов МИР РК Жанибек Тайжанов прокомментировал авиакатастрофу в Алматинской области. По его словам, предварительной причиной крушения стало столкновение самолета с землей.