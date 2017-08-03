﻿ Пропавшего 8 месяцев назад казахстанского бизнесмена нашли мертвым

В последний раз мужчину видели у магазина в пригороде Капшагая. В его машине обнаружили следы крови и отпечаток чьей-то руки.

В Алматинской области нашли останки предпринимателя, который исчез в прошлом году. Родственники восемь месяцев уверяли полицейских, что мужчину похитили. И их догадки оказались верными. Как выяснилось, Валерия Харланова сначала избили прямо возле дома, а потом несколько раз ударили ножом, сообщает телеканала "КТК".

Валерия Харланова восемь месяцев искали полицейские, родственники и волонтёры. Но все старания оказались тщетным. В мае правоохранительные органы остановили поиски и закрыли дело.

Александр Бочаров, брат В. Харланова:

- Куда я только не обращался, везде мне был ответ, частично работаем, частично принимаем. Вы найдите тело, без тела дела нет. То сходите к экстрасенсам, то сходите сюда, то погадайте, то еще. Нам разную отмазку восемь месяцев, за одни сутки все это нашлось.

И действительно, тело Валерия Харланова нашли за один день, так же, за сутки, поймали всех подозреваемых. Оказалось, что бизнесмена убил сожитель его бывшей подруги. Мужчины, как это часто бывает, поссорились из-за женщины. Драка началась на улице. А уже потом предпринимателя привезли вот в этот дом, где с ним и расправилась.

Пять дней назад останки Валерия Харланова нашли недалеко от капчагайских дач. Опознать мужчину родственники смогли с трудом – за восемь месяцев тело изменилось почти до неузнаваемости. По словам брата Валерия, предпринимателя сначала избили, а потом нанесли ему несколько ударов ножом. Убийцы закопали труп здесь.

Антонина Бочарова, мать В. Харланова:

- По зубам, по этим вот скобы, скобы были. Вот по этому нашли. Там, говорит, только одна нога осталась, в ноге и штанина, и шерстяные носки на нем.

39-летний предприниматель Валерий Харланов исчез при загадочных обстоятельствах еще в начале декабря. В последний раз мужчину видели у магазина в пригороде Капшагая. В его машине обнаружили следы крови и отпечаток чьей-то руки. Все это время родственники подозревали сожительницу бизнесмена. Но сейчас она фигурирует в деле как свидетель и пострадавшая. Оказывается, все это время убийцы Валерия держали ее взаперти. Женщине едва удалось сбежать из заточения. Именно она рассказала следователям, где спрятали тело. Однако дочь предпринимателя в эту версию не верит.

Кристина Харланова, дочь В. Харланова:

- Может быть, да, это и было, что она потерпевшая, но так как она знала это все. Было два показания. И она ни в одном не сообщила, что на самом деле такое было. Если бы она на самом деле была настолько потерпевшей, мне кажется, она бы с первых дней не боялась и сказала, если сейчас она уже сказала все.

Полицейские уже задержали всех подозреваемых. Сейчас следователи пытаются выяснить причастность каждого фигуранта к жестокому убийству бизнесмена.