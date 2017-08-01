﻿ Алматинка, потерявшая ноги в страшной аварии, выписалась из больницы

Катя призналась, что устала от «больничного покоя», и, услышав от врача о возможности выписки, обрадовалась.
Потерявшая ноги в страшном ДТП алматинка Екатерина Парафиева выписалась из больницы, пишет Zakon.kz..
«Кто счастливый едет домой, тот я!», - заявила девушка.
Катя призналась, что устала от «больничного покоя», и, услышав от врача о возможности выписки, обрадовалась.
«Этап больничной реабилитации позади, за что отдельное спасибо врачам и сотрудникам больницы, которые принимали в этом непосредственное участие. Теперь у нас этап домашней адаптации, назовем его так. Будем привыкать, будем учиться», - написала Парафиева.
Напомним, авария произошла 16 июня на проспекте
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По словам брата Екатерины Евгения, операцию ей сделали бесплатно, собранные неравнодушными средства пойдут на реабилитацию, которая может продлиться не один год.
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