﻿ Экс-олигарха Тохтара Тулешова за старые долги разыскал крупный кредитор

Экс-олигарха Тохтара Тулешова за старые долги разыскал крупный кредитор

Автор:
Экс-олигарха Тохтара Тулешова за старые долги разыскал крупный кредитор

Суд полностью удовлетворил иск Марата Шавалиева.

Марат Шавалиев подал в суд, узнав о задержании экс-пивного короля. По его иску суд обязал "Шымкентпиво" выплатить задолженность бывшего хозяина пивзавода в размере более 70 миллионов тенге, пишет газета "Время".

В ходе разбирательства в Енбекшинском районном суде Шымкента установлено, что экс-миллиардер 10 лет назад заключил договор о беспроцентном займе с господином Шавалиевым на сумму 100 миллионов тенге.

Согласно договору гарантом заемщика выступило ТОО "Шымкентпиво". Вся сумма была перечислена на имя Тулешова. Однако олигарх тогда вернул заемщику только 30 миллионов. Ответчики со стороны "Шымкентпива" выразили свое полное несогласие с иском, посчитав его необоснованным.

Тем не менее суд полностью удовлетворил иск Марата Шавалиева и вынес решение взыскать с Тулешова Тохтара Джусиповича и ТОО "Шымкентпиво" в солидарном порядке в его пользу в общей сложности 71 301 817 тенге.

Но точную сумму выплаты долга каждого суд не указал.

Напомним, в ноябре 2016 году Тулешов был осужден за попытку государственного переворота и другие тяжкие преступления. Тулешову дали 21 год лишения свободы в колонии строгого режима с конфискацией имущества. В ходе разбирательства шымкентский предприниматель полностью признал свою вину. Суд проходил в закрытом режиме. Всего по делу проходило 25 подсудимых.

Теги: , , , ,
﻿
Интересная новость? 0 Добавить в закладки
Материалы по теме:
20.07.2017, 11:15
  
​В Актобе респектабельное здание отключили от тепла за 5,6 млн. тенге долга
20.06.2017, 15:23
  
Глава кредитной организации расплакался от нищеты своих заемщиков и простил им долги
16.06.2017, 15:20
  
​Актюбинским крестьянам государство задолжало 237 млн тенге 2
13.06.2017, 14:32
  
​Работодатели задолжали казахстанцам 88 млн тенге 1
25.05.2017, 11:10
  
​Более 300 тыс казахстанцев придется отложить отпуск из-за долгов
рассказать о новости:
В Мой Мир Вконтакте Класс!
добавить комментарий

Уважаемые пользователи! Оставляя комментарии, проявляйте уважение и толерантность к мнению других посетителей. Просим вас избегать сообщений, приводящих к разжиганию конфликтов, расистских высказываний, оскорблений, провокаций и дискуссий, не относящихся к теме статьи. Ссылки на сторонние ресурсы в комментариях запрещены. Такие сообщения будут удаляться, а их авторы будут забанены.

Все комментарии (1):
Сортировать:
фото пользователя Legolas
Legolas
Что интересно, "Шымкентское пиво" продается и не дорожает вроде...
Вот что значит "сверхприбыль"...
Ответить
31.07.2017, 15:02
Последние новости раздела
​У пилота и пассажира ЯК-12 шансов на спасение не было
Алматинка, потерявшая ноги в страшной аварии, выписалась из больницы 1
​Мама покусанной в садике девочки рассказала «Диапазону» подробности случившегося 15
Полицейские в Шымкенте спасли немого подростка, тонувшего в реке
В Темиртау осудили пенсионера, ударившего сына ножом
Скончался мотоциклист, сбивший девушку на пешеходе в Астане
В детском саду Актобе покусали ребенка 1
Полиция изъяла почти тонну конопли
В Алматы Mercedes разорвал пешехода на части
В Кокшетау студентам вынесли приговор за убйство чемпиона мира по пауэрлифтингу