﻿ Скончался мотоциклист, сбивший девушку на пешеходе в Астане

Водитель мотоцикла «Хонда» сбил девушку в центре Астаны, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.
Мотоциклист сбил девушку 30 июля около 18:00 на проспекте Туран на регулируемом пешеходном переходе, затем выехал на встречку и столкнулся с автомобилями «Мерседес» и «Хюндай».
«В результате ДТП мотоциклист и пешеход были госпитализированы в городскую больницу. От полученных травм 27-летний мужчина скончался в больнице, 22-летняя девушка с травмами госпитализирована в медучреждение», - сообщили в пресс-службе ДВД Астаны.
По факту ДТП проводится досудебное расследование. Назначены все необходимые экспертизы.
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